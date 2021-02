Atlas empata con Santos de último minuto

Con gol de último minuto Atlas empató 1-1 con su "hermano mayor" Santos Laguna la tarde de este sábado en el estadio Jalisco en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX.

Atlas mostró su fragilidad en todas sus líneas, pero le alcanzó para empatar de último minuto con Santos Laguna que no mostró todo su poderío.

A penas corría el minuto 9, Omar Antonio Campos marcó el primer gol del Santos, en una jugada que comienza en un saque de manos a media cancha por el sector derecho, filtran el balón para que Campos de pierna derecha y con potencia venza al arquero que nada pudo hacer para evitar la cabida de su marco.

Aunque los Zorros del Atlas presionaron en busca del gol del empate no fue suficiente para abrir el marco defendido por el meta Carlos Acevedo.

Para el complemento, Santos tuvo oportunidades de ampliar el marcador, pero no concretaron.

Sin embargo, Atlas aprovechó un error defensivo en el último minuto, en un saque de esquina, Jonathan Ozziel Herrera corrió con suerte al encontrar el balón y chocarló, para que a penas rebasará la línea de gol, antes de ser despejado por un defensor de Santos, el árbitro marcó el gol que sería del empate para los Zorros.

Tras el resultado Santos llega a 9 unidades mientras que Atlas continua en el fondo de la tabla general a penas con dos puntos y hundido en el tema del cociente.