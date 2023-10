Atlas logra buen triunfo a costa de Tigres en el Jalisco

La Jornada dominical cerró con un gran encuentro entre Atlas y Tigres en el Estadio Jalisco, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, dónde los locales se impusieron en el marcador 2-0.

Tanto Rojinegros como Tigres tuvieron llegadas durante la primera mitad, pero fue hasta el minuto 31 que, desde un cobro de tiro libre, Manuel Zapata lograría el primero del partido y de los Zorros, colocando su disparo pegado a la base del poste derecho del arco defendido por el guardameta Nahuel Guzmán.Y antes de irse al descanso, Jordy Josué Caicedo anotaría el segundo de Atlas al 44', quien recibió una asistencia desde medio campo que lo dejaría sólo frente al arquero Guzmán, y no dudaría en mandar el balón al lado derecho de la portería de Tigres.En la segunda parte no dejaron de verse emocionantes llegadas por ambos equipos, pero el tan ansiado gol no llegó para ninguno, a pesar de los cambios que realizaron ambos técnicos.Antes de terminar el encuentro se vivió un connato de bronca en el que se vieron enfrascados jugadores de Tigres y Atlas, por lo que el árbitro central amonestó a varios de estos.Para la Jornada 9, Atlas visitará a los Bravos de Juárez, por su parte Tigres recibirá a Monterrey, en lo que será el Clásico Regiomontano.