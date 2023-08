Atlas se despide de la Leagues Cup al caer en ronda de penales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El Atlas de Guadalajara se convirtió la noche de este jueves en un equipo mexicano más eliminado de la Leagues Cup, al perder en ronda de penales 8-7 con el New England Revolution.

Los Zorros empezaron el encuentro con la posesión del balón. Desde el primer minuto atacaron al rival con contundencia, lo que provocó que el marcador se abriera a su favor al minuto 8 gracias a Mateo García, quien encontró el balón afuera del área, se perfiló por su lado izquierdo y sacó un remate al arco que venció al arquero rival. Sin oportunidad de defenderse para los de Estados Unidos, Jordy Caicedo aprovechó un rebote del portero y con cabezazo puso el 2-0.

El dominio del equipo mexicano continuó en los siguientes minutos. Fue hasta el 21' que el Revolution poco a poco empezó a recuperar el balón, buscando salir del mediocampo, un par de minutos después la posesión del esférico ya estaba emparejada, ambas escuadras buscaban anotar. Fue al 30' que Gustavo Bou luego de ciertos rebotes en el área chica remató fuertemente sin Camilo Vargas en el arco y descontó el marcador. Para la recta final de la primera mitad, luego de recibir el gol, los ánimos en los jugadores de la Academia se fueron abajo y permitieron que los Revs se apropiaran del encuentro; sin embrago, lograron irse al vestidor con la ventaja.

El conjunto dirigido por Benjamín Mora llegó ilusionado a esta etapa. El torneo parece le ha sentado bien, pues consiguieron dos triunfos consecutivos y calificaron a esta ronda como primeros de grupo. Mientras tanto, los rivales en estos dieciseisavos empataron ante New York Bulls y golearon a San Luis.

Para la segunda parte el New England dominó el encuentro, para el minuto 59 el arquero mexicano Camilo Vargas ya era un factor para mantenerse con la ventaja. Los mexicanos perdieron los siguientes minutos el balón con facilidad, el empate parecía cercano. Al 71 en la única oportunidad de los Rojinegros en esta mitad, Mateo García perdonó pues tuvo para tocarla a Caicedo y firmar el tercero, pero quiso el doblete, y le regaló el balón al arquero local.

Pero un minuto después se marcó un penal polémico a favor del Revolution que Gustavo Bou convirtió en doblete luego de Camilo Vargas lo parara, pero le quedara en el despeje. El encuentro se empató, lo que hizo que se alargara a penaltis con uno menos para Atlas tras la expulsión de Santamaría y de su entrenador Benjamín Mora en los últimos segundos.

Tras varios penaltis acertados, llegó José Abella en muerte súbita a tirar el octavo penalti el cual pegó un fierrazo, pero se estampó en el larguero, así fue como quedaron en desventaja para que Andrew farrell anotara el del triunfo terminando la historia de los Zorros en el torneo.

Atlas se convierte en otro equipo mexicano que se queda en la raya, mientras que el New England avanzó a la siguiente fase y se enfrentará a Querétaro.