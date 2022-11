Atlas un proyecto que emociona, afirma Benjamín Mora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Este martes, el director técnico de los Zorros del Atlas, el mexicano Benjamín Mora conoció lo que serán las nuevas instalaciones en la Academia AGA y fue ahí en donde se dio cuenta de la clase de proyecto que encabezará en lo deportivo, por lo que no dudó en señalar que hoy por hoy está más emocionado que nunca de poder dirigir a un equipo como los rojinegros.

"Me emociona y me llena de motivación porque es una gran oportunidad para seguir generando la certeza y la credibilidad de que este equipo puede seguir y va a seguir peleando competitivamente para estar dentro de los primeros lugares. Estoy muy contento por el recibimiento que me ha dado la gente y la ciudad. Tanto yo como mi cuerpo técnico estamos dispuestos a darle muchas alegrías a la gente", agregó Benjamín.

Tanto él, como su cuerpo técnico ya planifican lo que será la pretemporada, aunque todavía quedan detalles por afinar. Y es que los jugadores en general estarán reportándose a partir de este 14 de noviembre para comenzar con sus trabajos de cara al Clausura 2023.

"Continuamos con la planificación de la pretemporada. El cuerpo técnico se reúne todos los días para observar los pequeños detalles para llevar a cabo de la mejor forma todas las cuestiones que queremos implementar. El equipo lleva mucho sin hacer una pretemporada en forma y por eso estamos enfocados aprovechar al máximo este tiempo y llevarla a cabo de la mejor manera posible", comentó Mora.