Atlas y Tigres igualan sin goles en el Jalisco

México.- Atlas y Tigres firmaron en el Estadio Jalisco un partido que nunca terminó por convencer, marcado más por el miedo que por la ambición.

En un duelo que exigía carácter y decisión, ambos equipos fueron prisioneros del temor a perder, diluyendo cualquier intento serio por asumir riesgos y que dejó en el aire sus aspiraciones de Liguilla en el Clausura 2026.

El (0 0) final fue castigado con un sonoro abucheo por una afición que esperaba mucho más que un empate sin alma.

Hablar de oportunidades claras coloca al conjunto tapatío como el equipo que más intentó generar peligro, encontrando en Eduardo Aguirre a su principal referente ofensivo. Aprovechando sus condiciones físicas, el atacante rojinegro estuvo cerca de abrir el marcador en un par de ocasiones durante los primeros 25 minutos, aunque sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador.

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Sin embargo, la falta de eficacia no fue exclusiva del Atlas. Tigres también dejó escapar opciones importantes antes del descanso, principalmente a través de Diego Lainez y Romulo Zwarg, quienes no lograron enviar el esférico al fondo pese a encontrar espacios.

El complemento mantuvo la misma tónica. Con mayor cautela, ambos equipos se acercaron al arco rival, pero sin asumir riesgos. La ocasión más clara del segundo tiempo fue para Marcelo Flores, quien quedó frente a Camilo Vargas; sin embargo, el colombiano respondió con una gran atajada para sostener el empate.

Tras noventa minutos y la expulsión de Gustavo Ferrareis, se consumó la repartición de unidades, un resultado que mantiene a ambos en zona de clasificación, aunque a la espera de combinaciones en la última fecha.