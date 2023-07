Atleta mexicano pide matrimonio tras ganar medalla de oro

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - El mexicano Uziel Muñoz no olvidará los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, no sólo por la medalla de oro que consiguió, también porque se convirtió en el escenario donde decidió pedirle matrimonio a su pareja.

Uziel obtuvo el metal áureo en el lanzamiento de bala, prueba en la que consiguió un lanzamiento de 20.81 metros, esta presea significó la número 100 para la delegación mexicana. Aunque el día especial no terminó ahí para Muñoz porque después recibió un 'Sí' por parte de su pareja.

Tras recibir la medalla de oro, Uziel fue a la tribuna para encontrarse con su novia Jazmín Jara, quien se desempeña en atletismo de campo.

En el video que circula en redes sociales se observa a Uziel primero abrazar a Jazmín, le da una vuelta para que leyera una pancarta que decía.

"¿Te quieres casar conmigo? Seguiremos haciendo equipo toda la vida, ¿Aceptas? Te amo".

Ante la sorpresa, Jara voltea y en ese momento Muñoz le muestra el anillo de compromiso.

La respuesta de Jazmín fue "sí" y concluyeron el romántico momento con un beso.

¡ORO Y UNA VIDA JUNTOS!



Tras ganar oro en el impulso de bala ?? el mexicano Uziel Muñoz bajó del podio para proponerle matrimonio a su novia Jazmin Jara, quien también practica atletismo de campo.



A los pies del Fuego Centroamericano y del Caribe, ¡ella dijo que si! pic.twitter.com/z89hI7jjli — Katy (@katilunga) July 4, 2023