Atletas deudores, en manos de Hacienda: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), reconoció que la investigación publicada por El UNIVERSAL en la que señalaba que el organismo acusó a 110 atletas, entrenadores, miembros de cuerpos multidisciplinarios y hasta funcionarios de adeudar 74.7 millones de pesos conjuntos de recursos públicos es acertada y que el futuro de los deudores no está en manos del organismo que ella preside.

"Estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para saber que tratamiento se le dará a este tema", mencionó en conferencia de prensa de la presentación de la etapa del Tour de Francia. "Al final de cuentas son comprobaciones que siguen pendientes".

Atletas como la racquetbolista Paola Longoria, el lanzador de martillo Diego del Real, la squashista Samantha Terán, pero también miembros de cuerpos multidisciplinarios, metodólogos de la misma Comisión y hasta funcionarios públicos fueron mencionados en los listados a los que tuvo acceso este diario.

Guevara también mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue muy clara en cuanto a que todos esos recursos debían de comprobarse.

"También están involucradas federaciones. Por una parte, es lastimoso porque las comprobaciones no eran tan engorrosas burocráticamente hablando. Son de comprobación simple, como de boletos de avión, hospedaje, gastos... lamentablemente, en muchos casos, superan el millón de pesos".

La exvelocista reconoció que en ningún caso de los 47 atletas deudores se le suspendió sus becas, pese a que los reglamentos del Fodepar (el fideicomiso en el que salieron los recursos) indica que después de 30 días de haber terminada la prueba para la que pidieron el dinero y no comprobaron los recursos, debían de suspenderles o cancelarles el apoyo económico.

Lo anterior es una violación a los mismos lineamientos del Fodepar.

"Fue una cuestión de criterio, que se dejó así. Cabe recalcar que de este tema surgió todo el tema del recorte de becas", mencionó la titular de la Conade.