Atletas mexicanos recibirán mil millones de pesos para JP de Chile 2023

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 fue abanderada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En el evento estuvo presente Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien se encargó de revelar el monto con el que ayudará el gobierno federal a los atletas.

"El presidente con este evento va a rebasar los mil millones de pesos de apoyo directo para ustedes (los deportistas) es un hecho histórico, nunca se había dado tanto dinero de manera directa", indicó Guevara.

AMLO precisó que la cifra que mencionó la directora de la Conade será recaudada gracias a "lo que se recupera por actos de corrupción, lo que confisca a la delincuencia organizada y de cuello blanco. El fiscal general Alejandro Gertz Manero, me informó que nos pasará una cantidad suficiente de esos dólares decomisados (a los traficantes de droga) que vamos a entregarles".

El presidente puntualizó que los apoyos económicos serán mayores para quienes conquisten una presea en la justa continental, "es importante siempre reconocer lo que ustedes hacen, el esfuerzo, trabajo y disciplina para salir adelante para destacar y obtener buenos resultados".

La basquetbolista Karina Esquer y el taekwondoín Carlos Sansores, son los abanderados de la delegación mexicana conformada por 640 atletas y recibieron el lábaro patrio en el patio de Palacio Nacional donde Guevara les dio un consejo a todos los deportistas.

"Hagan que su esfuerzo valga la pena, legar a competir contra el continente americano no es un tema fácil, somos mucho México para América, vamos por ese objetivo (medallas). Disfruten y gocen de la competencia", indicó la exvelocista.

Karina Esquer descartó que ser abanderada significa una mayor responsabilidad para ganar una medalla porque "es un deporte en equipo, tengo cero presiones, voy a representar a mi país", sólo confirmó que es un hecho especial en su carrera, "es la cereza en el pastel de toda mi trayectoria, me da más motivación personal y para motivar a mi equipo".

Al respecto de la ayuda económica anunciada por Ana Guevara y AMLO, el abanderado Carlos Sansores dijo "que es muy gratificante, aunque no lo es todo, hay salir con el corazón y lo que venga demás (apoyos) es algo agregado, es una super ayuda y todo suma".

El taekwondoín coincidió que ser el responsable de portar la bandera mexicana el próximo 20 de octubre en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Chile "me motiva y espero contagiar esa motivación, las ganas de ganar vienen de corazón".