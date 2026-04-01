Atletas preclasificados a Olimpiada, definidos

Con una destacada representación en diversas pruebas de pista y campo, quedó definida la lista de atletas potosinos preclasificados rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, consolidando el talento emergente del estado en el atletismo.

En las pruebas de velocidad, sobresalen Derek Carmona, del Cecyte, en los 300 metros planos, así como María Fernanda Solís, representante de Cholos, en los 600 metros planos. En esta misma distancia, también logró su lugar Luis Ángel Herrera, de Pumas Valles. Por su parte, José Leonardo López Pérez, de Aníbal´s Team, competirá en los 600 y 2000 metros planos.

Dentro de las pruebas de medio fondo, Rolando Cabrera Velázquez (Aníbal´s Team) estará presente en los 800 y 1500 metros, mientras que Manuel Alejandro Martínez, de Pegasso de Rioverde, hará lo propio en 1500 y 3000 metros. En la rama femenil, Daniela Hernández (Cecyte SLP) y Fátima Victoria Salazar (Halcones SLP) competirán en 1500 metros, sumando esta última participación también en 3000 con obstáculos.

En las distancias largas, destacan Ricardo Yahir Amador (Aníbal´s Team) en 1500 y 5000 metros; Andrea Regina Ávalos Rivera en 1500 y 3000 steeplechase; Gretel Paola Navarro (Pequeños Corredores de Matehuala) en 3000 planos; así como Miguel Ángel Rivera (Pegasso de Rioverde), Jorge Iván Ramos (Élite San Luis) y Johana Mares (Quintanilla Team), quienes verán acción en los 10,000 metros planos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En pruebas con obstáculos y vallas, Esdras Avilés (Cholos de SDS) competirá en 100 y 300 metros con vallas, mientras que Juan Ángel Castillo (Halcones SLP), Erick Fernando Guajardo y Diego Esteban Polanco (ambos de Aníbal´s Team) participarán en distintas pruebas de steeplechase.

En la categoría Sub-16 en relevo combinado varonil, figuran Pablo Hernández (Ciudad del Maíz) en 3000 metros caminata y Alejandro Pineda (Corredores Huastecos) en 5000 metros caminata.

En pruebas combinadas, Leilyani Lugo, de Dejando Huella, competirá en heptatlón, mientras que Paulina Itzel Piña (Cobras Team) lo hará en heptatlón. En saltos, Othnel Sebastián Layne (Dejando Huella) participará en salto de longitud y altura; Samuel Alfonso González (Pumas Valles) en longitud; y Bricelda Montserrat Barbosa (Cholos de SDS) en salto de altura.