Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Atleti presenta a Obed Vargas

El mexicano ve su llegada al equipo como paso clave rumbo al Mundial 2026

Por Agencias

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Atleti presenta a Obed Vargas

Obed Vargas fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid, en un acto protocolario realizado en el Estadio Metropolitano.

El mediocampista mexicano, nacido en Anchorage, Alaska, reveló que el primero en llamarlo una vez que se consumó el fichaje fue su ídolo Antoine Griezmann.

"La primera persona que me habló cuando se confirmó que firmaba con el Atlético de Madrid fue Antoine Griezmann, y honestamente fue una llamada que tuvo mucho impacto en mí porque me dio la bienvenida y me ha mostrado todo lo que es el equipo", dijo el futbolista ex Seattle Sounders.

Complementó su discurso al señalar que se trata de un sueño cumplido que tenía desde pequeño, ya que durante el Mundial de Clubes 2025, en el que se enfrentó a los colchoneros con un equipo de la MLS, reveló que el Atlético es el a7"Venir al Atlético de Madrid, para mí, es un sueño hecho realidad. Creo que la gente del club sabe el amor que yo le tengo; solo me imagino cosas increíbles. Un sueño, la verdad".

Obed usará el dorsal 21 en la espalda e incluso ya firmó algunas playeras con su nombre y su número, además de posar para la foto con la bandera de México y su familia.

Vargas dijo que sueña con seguir vistiendo la playera de la Selección Mexicana, sobre todo en el mundial 2026.

