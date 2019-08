Atlético de Madrid agradece el recibimiento en SLP

El Atlético de Madrid difundió este sábado un video de su recibimiento en San Luis Potosí, donde este sábado disputará un partido con su equipo hermano al mediodía en el estadio Alfonso Lastras.

El equipo español arribó ayer a tierras potosinas y posteriormente el técnico Diego Simeone ofreció una rueda de prensa, en la que destacó que "nos enfrentamos al Atleti de San Luis con mucha ilusión y respetando el escudo del Atlético de Madrid. Cada vez que jugamos tenemos la necesidad de mostrar lo que somos".

Sobre el recibimiento en el país azteca dijo: "México siempre nos ha recibido bien cuando hemos venido y seguro que esta vez no será una excepción. Esperemos hacer un partido que la gente pueda disfrutarlo y que nos sirva para mejorar a nosotros en LaLiga y al Atleti de San Luis en lo que viene".

También habló sobre el mexicano Héctor Herrera: "Llegó con mucha ilusión. Es un jugador con mucha experiencia y se ha integrado rápidamente porque es un chico muy abierto y buena gente. Tiene mucha llegada y recorrido".

Aparte, Herrera se mostró ilusionado con su desembarco en nuestro equipo: "Sabemos lo que es el Atlético de Madrid y su forma de jugar, la mística del club. Vengo con mucha ilusión y con ganas de ganarme un sitio. Vengo a hacer lo que se me pida. Uno como jugador tiene que estar disponible para cualquier tipo de escenario".



Herrera aseguró que "tengo mucha ilusión de llegar a un histórico como el Atleti. Espero que sea una linda historia pasando por el Atlético de Madrid", añadiendo que "no me imaginé llegar tan lejos. No hay límites pero para mí fue una ilusión y un sueño el llegar a LaLiga, la mejor del mundo, porque compites contra los mejores del mundo, y uno tiene que afrontar estos retos con la mayor responsabilidad".

