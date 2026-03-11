Atlético de Madrid golea a Tottenham

El Atlético de Madrid derrotó 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Metropolitano, resultado que deja al conjunto español con una amplia ventaja rumbo al duelo de vuelta en Londres.

El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó un inicio lleno de errores del conjunto inglés para tomar una ventaja temprana con goles de Marcos Llorente al minuto 5, Antoine Griezmann al 13 y Julián Álvarez al 15. La situación se agravó para el Tottenham tras fallas del portero Antonin Kinsky, quien fue sustituido poco después del tercer gol. Robin Le Normand amplió la diferencia al 22 con un remate de cabeza tras un rebote dentro del área.

El Tottenham reaccionó antes del descanso con un gol de Pedro Porro al 26 y generó algunas oportunidades que mantuvieron abierto el partido. Sin embargo, el Atlético volvió a ampliar la ventaja en la segunda mitad cuando Julián Álvarez culminó un contragolpe para marcar el 5-1 tras una jugada iniciada por Antoine Griezmann.

En la recta final, Dominic Solanke anotó el 5-2 definitivo después de un error del portero Jan Oblak. Con el marcador global favorable por 3 goles, el Atlético viajará a Londres con una ventaja importante para el partido de vuelta, donde buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

