Atlético de San Luis, aún sin especificar qué televisora transmitirá sus partidos como local

Una de las incógnitas que arrojó la presentación del calendario del siguiente torneo de la Liga MX, el Guardianes 2020, es la ausencia de televisora para los juegos de local del Atlético de San Luis.

Todos los juegos del siguiente semestre tienen pactado quién los transmitirá, menos el conjunto potosino, ¿qué pasó con ESPN? ¿Tan complicadas se tornaron las negociaciones?

Justo los potosinos harán los honores a Guardianes 2020, el jueves 23 de julio, a las 21:00 horas y en el estadio Alfonso Lastras, donde recibirán al FC Juárez, así lo señala el nuevo calendario; sin embargo, no se indica cuál será la televisora encargada de llevar el partido a las pantallas de los aficionados.

Lo mismo en la Jornadas 3 (vs Atlas), 6 (Cruz Azul), 7 (América), 9 (Necaxa), 11 (Monterrey), 12 (León), 14 (Querétaro) y 16 (Mazatlán FC), en todas no hay un canal especificado.

Cabe recordar que el 12 julio del año pasado, ESPN confirmó que tendría los derechos televisivos del Atlético de San Luis, justo a pocos días de que los potosinos debutaran en el Apertura 2019, el día 20 contra los Pumas.