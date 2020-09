Atlético de San Luis rompe racha de cuatro derrotas consecutivas al ganar 2-1 a Necaxa

El Atlético de San Luis rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas, la cual tenía en riesgo la continuidad de Guillermo Vázquez, y derrotó este martes en su casa 2-1 al Necaxa, que estrenó técnico en la persona de José Guadalupe Cruz y que no pudo revertir la mala situación de los Rayos.

El partido disputado en la cancha del estadio Alfonso Lastras, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Guardianes 2020, ofreció poco espectáculo, entendible por la situación de ambos cuadros, ubicados en la parte baja de la tabla general.

Los visitantes se pusieron al frente al minuto 21, con el gol del joven Alejandro Zendejas (el primero de su corta carrera), que aprovechó un pase de Lucas Passerini, y acariciaron la posibilidad de sacar los tres puntos, pues defendieron con propiedad y atacaban con peligrosidad.

Incluso al minuto 60 se presentó una jugada polémica, cuando Zendejas recibió dentro del área un empujón de Camilo Mayada, el cual el silbante Arturo Ramos decidió no sancionar.

El Atlético San Luis, consciente de su pésima situación, se lanzó con todo por la remontada y al minuto 75 el argentino Matías Catalán remató uno de los constantes centros y lo mandó al fondo de la red.

Con la igualada llegó la confianza a los rojiblancos y fueron en pos de otro tanto, el cual llegó al 84´, con otro remate de cabeza, pero en esta ocasión del argentino Germán Berterame.

El San Luis llegó a 8 puntos, y respira Memo Vázquez; Necaxa tiene los mismos 8, pero suma tres derrotas en fila y "El Profe" Cruz, que no dirigía desde 2018 en Primer División, deberá trabajar mucho para revertir la situación.