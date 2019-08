Atlético de San Luis vence 3-1 a Potros UAEM

Con un triplete de Diego Valdez, la escuadra del Atlético de San Luis logró una victoria de 3 goles a 1, sobre los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en duelo de la segunda jornada del Torneo Copa MX, que se llevó a cabo en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que registró un aforo de 7347 aficionados.

Con este resultado, el conjunto potosino llega a la cantidad de 4 unidades, en dos juegos, mientras que el cuadro mexiquense no pudo sumar en su primer partido de la Copa MX, ya que en la primera jornada descanso.

Pasaron los primeros quince minutos del partido y el mismo ha resultado una lucha en el medio campo, con pases imprecisos para ambos cuadros, un minuto después, Atlético de San Luis se acercó a la portería visitante, para generar un tiro de esquina que fue rematado en forma solitaria, pero deficiente por parte de Antonio Portales.

Los minutos pasan y San Luis se asentó en el terreno de juego y empieza a generar mayores opciones de gol, gracias a la posesión que tiene del esférico, por lo que está llegando con mayor frecuencia al marco defendido por Juan Pablo Mercado, quien por cierto, tuvo una gran atajada a un gran disparo del Juan David Castro al que mandó a tiro de esquina.

Al minuto 29 de tiempo corrido, le sirven un gran pase a Óscar Benítez que la baja con el pecho y tira, y el portero Juan Pablo Mercado le hace un atajadón con el cuerpo, para evitar la caída de su marco, Potros está bien parado en el terreno de juego, le achica los espacio al cuadro de Alfonso Sosa y es que el técnico potosino David Rangel estudió bien a su rival.

Al minuto 37 cayó el gol de la quiniela, en el cobro de una falta, y que fue rematada de cabeza por parte del jugador Diego Valdez para poner el marcador 1-0 a favor de los potosinos, los minutos que faltaban para terminar el primer tiempo culminaron, por lo que los potosinos se fueron al descanso con una ventaja por la mínima diferencia.

Al minuto 55 de tiempo corrido en un tiro de esquina cobrado por Carlos Gutiérrez, manda un buen centro al área enemiga y remata de cabeza Diego Valdez para anotar el segundo tanto de los potosinos y aumentar el marcador a 2-0 a favor de los pupilos de Alfonso Sosa.

En el minuto 60, en un tiro libre, el jugador de Potros Carlos Esquivel manda un centro, al cual la defensa potosina no logra despejar y el esférico fue pasando entre las piernas de los jugadores y finalmente se le coló al portero Axel Werner para que los mexiquenses acortaran la diferencia y colocar los cartones 2-1 todavía a favor del Atlético de San Luis.

Luego del gol, la escuadra potosina despertó y se dio cuenta que no podía dejar crecer a su rival, por lo que empezó a buscar incrementar su ventaja, tuvieron varias opciones, pero no las concretaron, pero no permitió que Potros vuelvan a insistir en su marco, nuevamente la UAEM, se salva de un gol, con una gran atacada del portero Juan Pablo Mercado en un mano a mano con Germán Berterame.

Al minuto 80 Atlético de San Luis le roba el esférico al equipo Potros y en una buena combinación, queda solo Diego Valdez y dispara ante la salida del portero visitante y anota su tercer gol del partido y poner los cartones 3-1 para los colchoneros potosinos, después hubo algunas aproximaciones, pero sin poder concretarse y el final, la escuadra del Atlético de San Luis se lleva una buena victoria ante los Potros de la UAEM con cartones de 3-1.