Aún es temprano para pensar en el retiro: Manny Pacquiao

Esta sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el gran campeón mundial de boxeo Manny Pacquiao disputará el título peso welter de la AMB con el estadounidense Keith Thurman, en una de las peleas más esperadas del año.



"Creo que será una pelea muy buena, estoy muy contento porque siempre trato de dar lo mejor de mí", dijo el púgil filipino en entrevista con El Universal.

El también senador filipino, dice que aún es temprano para pensar en retirarse de los cuadriláteros.

"No pienso en ello aún, a la edad que tengo, quizá piensas en el cómo será y no cuando será; que sí es muy importante, sí, pero no en éstos momentos", aseveró el Pacman.

Sobre su preparación y lo que espera de esta pelea, comentó: "creo que estoy preparado para esta pelea, como en todas siempre me preparo lo suficiente y ésta no será la excepción, y mi experiencia le enseñará a Thurman que estoy en las mejores condiciones para ganarle y llevarme el título. Y no, tampoco pienso en las siguientes peleas, mi concentración es en la que pelearé, como en ésta del día de hoy, para después pensar en lo que vendrá; así que primero está la pelea del día de hoy y después hablamos".