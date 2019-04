"Aunque sean mujeres juegan muy bien", las polémicas declaraciones del DT de Chivas Femenil

Para la mala fortuna del futbol femenil, en ocasiones se habla más por los comentarios misóginos de algunos técnicos o directivos que por su calidad futbolística. En esta ocasión fue Luis Díaz, director técnico del equipo femenino del Guadalajara, que tras la victoria ante el Querétaro en la última jornada de la fase regular.

"No dejamos de trabajar todas las semanas con una idea futbolística, que yo creo que el futbol se tiene que saber jugar y ellas están aprendiendo. Aunque sean mujeres juegan muy bien, tienen calidad", manifestó en conferencia de prensa al término del partido. Sus comentarios no cayeron nada bien a los aficionados quien no tardaron en criticarlo y señalarlo como un entrenador machista.

Luis Díaz llegó al banquillo rojiblanco para el Clausura 2019. Con el triunfo de 3-1 al Querétaro, ubicó a su equipo en puestos de liguilla, sin embargo, depende del resultado entre Morelia y León para asegurar su lugar en la "Fiesta Grande".