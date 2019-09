Automovilista contra el que chocó "Tuca" Ferretti dice que el técnico lo insultó

Ricardo Ferretti insultó al automovilista con el que chocó el pasado sábado en las calles de Monterrey.



El "Tuca", técnico de Tigres, estrelló su Mercedes Benz con Roberto Arrambide, quien reveló que iba a exceso de velocidad, tratando de rebasar y al final lo insultó.

"Todos veníamos recio, pero él quiso rebasar por un lado y otro, me chocó dos veces y después se fue a estrellar en el muro", dijo a Telediario.

"De hecho vino y me insultó, no sé qué tanto me dijo. Me empezó a insultar, como siempre, lo que hace. Está bien que tenga un carro deportivo, o lo que sea, no sé qué carro sea, pero debe medir su distancia".

Ferretti fue llevado al hospital para ser atendido de golpes en un brazo y en el pecho y salió a las pocas horas.

Aún no se específica de quién fue la responsabilidad del accidente, pero al auto que manejaba el "Tuca" tiene un valor de cerca de 950 mil pesos.