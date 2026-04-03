Avanza Irán en gestiones para la Copa del Mundo

El fútbol iraní tuvo una buena semana en su accidentado camino hacia disputar partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

Una primera reunión cara a cara con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero logró avances reales en la diplomacia futbolística al final de un mes tenso.

El optimista comunicado de la federación iraní de fútbol sobre la reunión en Turquía no mencionó trasladar partidos del Mundial a México, un tema que Infantino ha descartado repetidamente durante las últimas dos semanas.

Infantino también ofreció ayuda concreta para que el plantel se prepare para el Mundial en los próximos dos meses. La mayoría de los jugadores de Irán están en clubes de la liga nacional, que se ha suspendido durante la guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los anfitriones del Mundial para Irán en Arizona indicaron esta semana que seguían adelante con mejoras del campamento de entrenamiento, además de planes de seguridad locales y federales, en línea con el mantra de la FIFA de "mantener el calendario".

Infantino se quedó en el balneario costero turco de Antalya para ver cómo Irán goleaba 5-0 a Costa Rica en un amistoso de preparación.