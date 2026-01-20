Avanza Swiatek en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia.- Iga Swiatek sabe que tiene mucho en lo que trabajar en su intento por conquistar su primer título del Abierto de Australia y completar el Grand Slam.

La número 2 del mundo nunca se sintió cómoda en su victoria por 7 -6 (5), 6-3 sobre la china Yuan Yue, la 130 del ranking, en la primera ronda el lunes por la noche.

Swiatek se consagró en Wimbledon el año pasado, añadiendo esa coronación a sus cuatro títulos en Roland-Garros y la victoria en el Abierto de Estados Unidos 2022, por lo que el Abierto de Australia es el único grande que falta en su colección. Ha llegado dos veces a las semifinales.

Yuan jugó sin nada que perder y se puso al frente 5-3, obligando a un cambio de estrategia por parte de Swiatek.

"Estaba un poco oxidada al principio", dijo. "Muchos altibajos, pero en general tengo cosas en las que trabajar. Me concentraré en eso".

Del 5-3 abajo en el primer set, la estrella polaca mantuvo un juego de servicio en cero para obligar a Yuan a sacar para el set. Swiatek rompió para igualar y luego, en el desempate, se mantuvo serena y convirtió en su segundo punto de set.

"Comencé un poco tensa. Necesitaba mover las piernas. Ir tras mis golpes. Ser valiente con las decisiones", dijo sobre el cambio.

"No fue perfecto, pero por eso estoy feliz", agregó Swiatek, quien solo ha perdido una vez en la primera ronda de un grande. "No es difícil ganar partidos cuando todo va bien. Hoy no fue así, pero pude ganar".

Swiatek tuvo una preparación de resultados mixtos previo al primer grande del año: perdió sus dos partidos individuales en la United Cup, pero igual aportó para que Polonia obtuviera el título por primera vez.