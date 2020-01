Avanzan favoritos a 4tos. en Australia

MELBOURNE.- El español Rafael Nadal mantuvo su compostura y limitó su plan de juego a una variedad de disparos más tradicionales en un entretenido triunfo el lunes de 6-3, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4) sobre el favorito del público Nick Kyrgios, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Australia y dar un paso más hacia el récord de 20 títulos de Grand Slam.

Estos rivales no se agradan mutuamente. Pero Nadal sólo tuvo elogios para el australiano de 24 años después de mejorar su marca para duelos entre ellos a 5-3.

"Cuando quiere jugar, cuando está concentrado en lo que hace, creo que es un jugador muy importante para nuestro deporte", declaró Nadal, actualmente el número uno del ranking mundial. "Ya que tiene un enorme talento y es uno de esos jugadores que puede resultar muy, muy interesante para el público".

Wawrinka remontó para derrotar 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2 al ruso Daniil Medvedev, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, y avanzar a los cuartos en Melbourne Park, donde ganó el campeonato de 2014.

"No sé cuántos, pero no me quedan muchos años", dijo Wawrinka. "Quiero aprovecharlos al máximo".

Los cuartos de final del martes mostrarán al defensor del título, Novak Djokovic, contra el 32do, el canadiense Milos Raonic, y al suizo Roger Federer contra Tennys Sandgren, de Estados Unidos.

En el torneo femenino también había una novata en los cuartos de final de Australia: la estonia Anett Kontaveit, número 28 del mundo, que remontó un set y un break en contra para derrotar 6-7 (4), 7-5, 7-5 a la polaca Iga Swiatek, de apenas 18 años.

Kontaveit se medirá ahora a la rumana Simona Halep, ganadora de dos major y subcampeona de Australia en 2018.

Por su parte, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que también tiene dos títulos del Gran Slam en su haber, eliminó a la novena cabeza de serie, la holandesa Kiki Bertens, por 6-3 y 6-3.

Muguruza conquistó Roland Garros de 2016 y Wimbledon en 2017. Por primera vez desde el Abierto de Francia de 2014 disputa un Grand Slam sin estar preclasificada.

Ahora enfrentará a la rusa y 30ma preclasificada Anastasia Pavlyuchenkova, que dio la sorpresa al derrotar 6-7 (5), 7-6 (4) a la alemana Angelique Kerber (17).