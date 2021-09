Avanzar en Leagues Cup, no borra el mal torneo en Liga MX de Pumas: Lillini

Pumas se mide a León en las semifinales de la Leagues Cup. Es raro ver al Universidad Nacional, con la mala racha que arrastra, estar en un juego de semifinales en un torneo internacional. Pero aunque se gane este partido, se pase a la final (contra el triunfador del Seattle Sounders-Santos), y se salga victorioso en el evento, esto no borra el mal torneo que se ha realizado.

Así lo ve el técnico Andrés Lillini: "No salva nada de la Liga MX con esto. Es una cosa que nos daría prestigio, sumaríamos a la institución la trascendencia, de jugar una final de un torneo internacional. Fuimos elegimos los ocho mejores de la MLS y del futbol mexicano, muchos quisieran estar aquí y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sería sumar una nueva final, sumar experiencia, pero no tiene nada que ver con lo de la Liga MX. La Liga es lo fundamental y ahí entrar a la Liguilla".

Vencer a León no será nada sencillo: "Hemos toma conciencia de lo que nos viene por delante entre todos. Ganar un partido de esta trascendencia, ante un cuadro que debe de estar entre los tres o cuatro mejores planteles del futbol mexicano, que ha mantenido la base, se ha reforzado muy bien y con un entrenador con jerarquía (Ariel Holan), sería muy bueno para la moral".

Así que se quiere ganar, pero no en revancha por la final perdida en el Guardianes 2020: "No hay revancha contra León. Sólo queremos ganar el partido, no importa el rival que esté enfrente. No hay revancha, una cosa no tiene que ver con la otra...".

--Talavera sí se vacunará contra el Covid-19

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, confirmó que el portero Alfredo Talavera, recibirá en estos días, la vacuna del Covid-19. Había trascendido que el veterano portero estaba en contra de recibir la inmunización, a pesar de que en meses pasados, se había contagiado de la enfermedad, "Talavera se va a vacunar", dijo el argentino en rueda en la Leagues Cup.

Mas no quiso profundizar sobre el tema: "Pero eso es un tema personal... Más que todo, uno se preocupa por la salud del ser humano y no he tenido grandes charlas de este tema". Aseguró que el guardameta "me dijo que se va a vacunar en estos días, y bueno, con eso me quedo tranquilo. Reitero, es un tema personal, en mi casa no se vacunan y yo sí lo he hecho".

El portero de los Pumas de la Universidad apenas ha jugado dos partidos en lo que va del torneo, al aquejarle lesiones de tipo muscular. En el último juego del equipo, ante el Guadalajara, no fue convocado.