Ayudaré al Toluca a ser protagonista, dice Sambueza

Después de dos años de ausencia Rubens Sambueza regresó al infierno, regresó al Toluca, quizá para decir adiós del futbol organizado. El argentino naturalizado mexicano llegó en 2016 con los Rojos y se fue en 2018 disputando una final de Copa y otra de Liga, ambas perdidas.

Pero el bien recuerdo quedó, por eso al ser presentado dijo: "El 14 está a muerte con el Toluca. A dónde llego siempre pido el 14, pero este 14 acá a muerte con Toluca va a estar, esperemos que muchos años y lo más importante, que sea con campeonatos, que es lo que a uno lo llena de satisfacción".

Todos sabían que la primera opción de Sambueza era volver con América, pero al no darse, prefirió darle su amor a los choriceros. "Estoy muy contento de volver a la institución. Ya conozco el club, conozco a varios compañeros. De a poco iré conociendo a 'Chepo' y su cuerpo técnico y vengo con mucha ilusión de ayudar al equipo lo más que se pueda".

Espera que ahora se puedan dar los títulos que antes se le negaron. "Los dos años que estuve en Toluca, las dos finales que me tocó jugar teníamos un plantel muy reducido pero con mucha actitud y mucho sacrificio pudimos llegar a la final de Copa y de campeonato. No se pudieron ganar pero con la actitud se pueden hacer grandes cosas, el plantel de ahora tiene recambio, jugadores buenos y esperemos hacer muchas cosas positivas".