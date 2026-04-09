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Azulejos cortan racha de 6 derrotas

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Azulejos cortan racha de 6 derrotas

TORONTO.- Davis Schneider anotó la carrera del desempate gracias a un error de tiro del receptor Will Smith en la parte baja de la octava entrada y los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles el miércoles, con lo que frenaron una racha de seis derrotas y evitaron una barrida de tres juegos.

Schneider anotó desde tercera cuando el campocorto venezolano Miguel Rojas no pudo controlar el tiro de Smith en el intento de robo de base del venezolano Andrés Giménez.

Tyler Rogers (1-0) consiguió cinco outs para llevarse la victoria y Jeff Hoffman cerró el juego para su segundo salvamento en cuatro oportunidades, al dejar varados a corredores en primera y segunda.

Ben Casparius (0-1) cargó con la derrota, ya que los Dodgers fueron vencidos por primera vez en siete juegos cuando estaban arriba después de seis entradas.

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Smith se fue de 3-2 con una carrera impulsada y anotó dos veces, pero los Dodgers perdieron por primera vez en seis juegos.

La remontada de Toronto echó a perder una sólida apertura de seis entradas de Shohei Ohtani, quien permitió una carrera y cuatro hits. Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una impulsada. Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 3-2, el dominicano Jesús Sánchez de 4-1 con una impulsada.

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