Bailey anota récord personal de 32 puntos

Por AP

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Bailey anota récord personal de 32 puntos

WASHINGTON.- Ace Bailey arruinó la noche del jueves el debut de Trae Young en Washington, al anotar 21 de sus 32 puntos —la mayor cifra de su carrera— en la primera mitad para impulsar al Jazz de Utah a una victoria por 122-112 sobre los Wizards.

Young, quien fue traspasado de Atlanta a Washington en enero, sumó 12 puntos y seis asistencias mientras jugaba apenas 19 minutos. Había estado fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps y tenía una restricción de minutos.

Juju Reese aportó 18 puntos y 20 rebotes para los Wizards, que han perdido siete seguidos. Utah, por su parte, cortó una racha de siete derrotas.

Bailey, seleccionado por el Jazz con la quinta elección del draft del año pasado —un puesto por delante de donde eligió Washington—, encestó siete triples y superó su anterior tope de 25 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Washington llegó al partido con el cuarto peor récord de la NBA, a 1 1/2 juegos de Utah. Los Wizards podrían perder su selección de primera ronda este año si cae fuera de los ocho primeros.

Reese, hermano de la estrella de la WNBA Angel Reese, firmó con los Wizards un contrato de doble vía la semana pasada y ahora tiene la mayor cifra de rebotes de cualquier novato en un partido esta temporada.

