Balean a luchador Corsario de Fuego en Veracruz

El luchador Corsario de Fuego fue baleado por un par de desconocidos la noche del domingo en Veracruz.

Los hechos ocurrieron en una arena ubicada en la colonia Carolino Anaya de Xalapa.

Sujetos a bordo de una motocicleta entraron al local, donde en esos momentos se estaba dando función y fueron hasta donde se encontraba el luchador y descargaron un arma.

Al entrar gritaron "la bronca no es con ustedes" y accionaron el arma contra el luchador.

Jorge Medina, nombre verdadero del Corsario de Fuego, fue llevado a bordo de un automóvil particular, al no llegar una ambulancia, a un hospital cercano donde se encuentra en estado grave.

Según conocidos, el Corsario de Fuego era un buen elemento de la sociedad que ayudaba a los jóvenes motivándolos a hacer deporte.