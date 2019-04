Barça y Juve se concentran en ´Champions´

LONDRES (AP) — Parece que el Barcelona y la Juventus deberán cumplir con meros formalismos para asegurar el título en sus respectivas ligas nacionales. Así, ambos conjuntos pueden concentrarse en la Liga de Campeones.



Para el resto de los clubes clasificados a cuartos de final del máximo certamen del continente, este periodo luce mucho más desafiante. Sus entrenadores tendrán que hacer actos de malabarismo para dosificar el desgaste de planteles que encaran desafíos domésticos e internacionales.

A continuación, lo que puede esperarse de los partidos de ida previstos para esta semana:

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY

Tal como ocurrió la temporada anterior, Manchester City se mide con otro equipo de la Liga Premier en los cuartos de final.

Esta vez el adversario es Tottenham y no Liverpool. La otra diferencia estará en el escenario.

City será el segundo equipo que visite al Tottenham en su nuevo estadio con capacidad de 62.000 espectadores en el norte de Londres.

"No me importa el estadio", sentenció el volante del City, Kevin De Bruyne. "Me importa el equipo con el que jugamos. Todos hablan del estadio, como si fuera algo especial. Todos tienen un estadio y tienen seguidores".

Pareció que De Bruyne estaba molesto. Si ése es el caso, el motivo no puede ser la situación del City en Inglaterra.

Los dirigidos por el español Pep Guardiola siguen en busca de cuatro títulos en la temporada, tras avanzar a la final de la Copa de la FA el sábado, con un triunfo sobre Brighton. Los Citizens han ganado ya la Copa de la Liga y son segundos en la Premier.

Pero la Liga de Campeones es el torneo donde el título se le ha negado al City en los 11 años transcurridos desde que las inversiones realizadas por los propietarios en Abu Dhabi transformaron el club. El City no ha llegado siquiera a la final. Cayó en estas mismas instancias ante Liverpool el año pasado, pero es el equipo que más goles ha conseguido en la edición del presente año, con 26.

Tottenham, en cambio, podría considerar un éxito tan sólo si se clasifica por cuarta campaña consecutiva a la Liga de Campeones, finalizando entre los cuatro primeros de la Premier. Con un plantel carente de refuerzos en el último año ante la necesidad de destinar el presupuesto a la conclusión del estadio, los Spurs son terceros en la liga, pero tienen apenas una ventaja de un punto sobre el Chelsea, que marcha en el quinto peldaño.

LIVERPOOL-PORTO

El lateral derecho Andy Robertson se ausentará del duelo con el Liverpool. Porto ha descartado a dos jugadores clave por suspensión: el volante mexicano Héctor Herrera y el central portugués Pepe, quien ganó tres títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Sergio Conceição, el técnico del Porto, podrá recurrir al central Éder Militão, quien no se mudará al Madrid sino hasta la próxima temporada. Pero el lateral izquierdo Alex Telles sigue en duda por una lesión de cadera.

Porto, que no llegaba a los cuartos de final de este torneo desde hacía cuatro años, busca colocarse en semis por primera vez desde que se coronó en la "Champions" con el entonces desconocido técnico José Mourinho en 2004.

Gracias a los goles de Mohamed Salah, Liverpool avanzó a la final pasada, donde el cinco veces monarca europeo sucumbió ante el Real Madrid.

El delantero egipcio ha redescubierto su toque, a tiempo para la visita del Porto a Anfield, este martes. Salah anotó por vez primera en nueve partidos el viernes, en un triunfo de visita ante Southampton.

Ello catapultó a los Reds a la cima de la Premier, por encima del City.

Porto es segundo en su liga nacional, por diferencia de goles respecto del Benfica.

MANCHESTER UNITED-BARCELONA

Los cuartos de final han marcado el final de la aventura para el Barcelona durante las últimas tres ediciones de la Champions desde que se coronó por quinta vez en 2015.

El United no se instalaba en esta fase desde 2014, cuando una derrota incidió en que terminara abruptamente la gestión de David Moyes como el sucesor inmediato de Alex Ferguson.

Pero el mes pasado, una victoria sobre el París Saint-Germain contribuyó con el hecho de que Ole Gunnar Solskjaer recibiera un contrato por tres años con el United, después de convencer a los propietarios sobre sus credenciales durante una audición de tres meses, luego del despido de Mourinho.

El Man U recibe el miércoles al Barça en Old Trafford, con la ventaja de no haber tenido actividad durante más de una semana desde el 2 de abril, cuando cayó ante el Wolverhampton.

"Tendremos menos descanso, pero por otra parte, estaremos más motivados por la victoria sobre el Atlético", comentó el técnico barcelonista Ernesto Valverde.

El Barcelona tomó una ventaja de 11 puntos en la cima de La Liga sobre el Atlético de Madrid, al derrotarlo por 2-0 el sábado. En tanto, el United es sexto de la Premier, a dos puntos del cuarto sitio, cuando restan seis fechas.

AJAX-JUVENTUS

Juventus confía en que Cristiano Ronaldo pueda jugar al menos algunos minutos el miércoles, tras lastimarse un músculo del muslo derecho el mes pasado, con la selección portuguesa.

El delantero participó el domingo en un entrenamiento, pero la Juve no correrá riesgos con el astro que marcó tres goles en la vuelta de los octavos de final ante el Atleti, el mes pasado.

Moise Kean está listo para afrontar el desafío. El delantero de 19 años ha marcado cinco goles en sus últimos cinco cotejos con el club y con la selección de Italia.

La Vecchia Signora está a una victoria de ampliar su récord con ocho títulos consecutivos de la Serie A. El Ajax tiene ventaja apenas por diferencia de goles sobre el PSV Eindhoven, en la puja por el cetro de la Eridivisie.

El mediocampista Frenkie de Jong, quien se unirá al Barça la próxima temporada, fue sustituido como medida de precaución durante el triunfo del Ajax por 4-1 sobre el Willem II tilburg el sábado. De Jong se lastimó un tobillo.

"Queremos mostrar a Europa que valemos la pena", comentó De Jong. "Pienso que lo hemos hecho ya, pero queremos confirmarlo".

Ajax conquistó la Liga de Campeones en 1995 y fue vencido en la final del año siguiente. El club de Ámsterdam no disputaba los cuartos de final desde 2003, cuando cayó ante el Milan, y tuvo que disputar la fase eliminatoria del certamen en julio pasado.