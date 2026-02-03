Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete

MADRID (AP) — Lamine Yamal y Ronald Araujo anotaron en cada tiempo mientras el Barcelona venció al Albacete de segunda división 2-1 para alcanzar las semifinales de la Copa del Rey.

Albacete había sorprendido al Real Madrid en los octavos de final, eliminando al gigante español en lo que fue el debut del nuevo entrenador Álvaro Arbeloa.

Fue la victoria 16 del Barcelona en sus últimos 17 partidos en todos los torneos, con su único revés siendo una derrota ante la Real Sociedad en la liga española el mes pasado.

Barcelona ha alcanzado las semifinales de la Copa en cuatro temporadas consecutivas. Ganó la edición del año pasado en una final contra el Madrid.

Yamal dio la ventaja a los visitantes con un disparo de zurda desde dentro del área en el minuto 39 tras una asistencia del centrocampista Frenkie de Jong. Fue su quinto gol en sus últimos seis partidos con el club.

Araujo aumentó la ventaja con un cabezazo en el 56 tras un córner de Marcus Rashford. Fue el primer gol del defensor central desde que se tomó un tiempo para atender su salud mental el año pasado.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no incluyó a Raphinha, Gavi y Pedri en su convocatoria.

Albacete tuvo un gol anulado por fuera de juego en el 84, pero finalmente anotó tres minutos después a través de Javi Moreno.

El gol tardío de Ferran Torres para el Barcelona también fue anulado por fuera de juego. Albacete casi iguala unos minutos después, pero fue negado por un despeje en la línea de gol de Gerard Martín.

Albacete, que también eliminó al Celta de Vigo de primera división en los dieciseisavos de final, se encuentra en el 12º lugar de la segunda división. Alcanzó las semifinales de la Copa en 1994-95.

Barcelona lidera la liga española, con un punto de ventaja sobre el Madrid.

Otros dos partidos de los cuartos de final —que se juegan en partidos de eliminación directa— serán los de Valencia que recibe al Athletic Bilbao y la Sociedad visita al Alavés el miércoles, mientras el jueves, el Real Betis recibe al Atlético de Madrid.

La semifinal se jugará a doble partido. La final es en abril en Sevilla.