Barcelona vence a Sevilla y es sublíder de la Liga Española

FC Barcelona venció este domingo por 4-0 al Sevilla del atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández y de esta forma se colocó en el subliderato de la Liga Española, la cual es dominada por Real Madrid.

En el Camp Nou, los "culés" una vez más exhibieron a los palanganas, a quienes les pesa demasiado la Ciudad Condal, pues no ganan en este territorio dentro del certamen liguero desde hace 17 años.

Sevilla creyó que hoy era el día para romper la maldición, pues fue atrevido y puso en predicamentos a los "blaugranas", pero el delantero holandés Luuk de Jong falló las oportunidades que tuvo para dar la ventaja a los visitantes.

La diferencia en el encuentro precisamente fue esa, la contundencia en el área enemiga, la cual sí tuvo Barcelona y antes del descanso prácticamente amarró el triunfo con tres goles en ocho minutos.

El 1-0 sucedió al 27 con un gol de "chilena" del uruguayo Luis Suárez a pase de Nelson Semedo y, sin dar opción a la reacción, al 32, apareció el chileno Arturo Vidal para el 2-0 favorable a los catalanes, tanto revisado y confirmado por el VAR.

Instantes después, al 35, el francés Ousmane Dembelé puso contra la lona al Sevilla con el 3-0, en un partido que dio un giro considerable con un cuadro hispalense que empezó dominador, pero el tino lo dejó para otra ocasión.

En el complemento, De Jong siguió sin anotar en la Liga Española, ahora tras un disparo al poste, y al minuto 65 salió de cambio para darle oportunidad al mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien apenas el jueves hizo gol en la UEFA Europa League.

Poco pudo hacer el jalisciense para beneficio del Sevilla y Barcelona selló la goleada 4-0 con un disparo de tiro libre del argentino Lionel Messi, al 78, en un partido en el que la eficacia "culé" sacó a flote un partido que fue un poco más difícil que lo que dictó el marcador.

Los de casa se quedaron con nueve jugadores por las expulsiones del uruguayo Ronald Araujo (87) y Dembelé (88), pero ni eso fue suficiente para que Sevilla al menos hiciera una anotación como premio a su esfuerzo.

Con este resultado, Barcelona sumó 16 unidades en el segundo sitio, dos menos que Real Madrid, en tanto los dirigidos por Julen Lopetegui se estancaron con 13 puntos en el sexto escalón, todavía metidos en zona de competencias europeas.

Getafe sorprende a la Real Sociedad

Real Sociedad sufrió un doloroso y sorpresivo revés al caer en condición de local 1-2 con Getafe, mientras Osasuna venció 2-1 a Villarreal, en el cierre de la fecha ocho de la liga de futbol de España.

Los goles del triunfo de Getafe fueron obra de Jaime Mata al minuto 69 y del serbio Nemanja Maksimovic al 89; Mikel Merino adelantó al cuadro local al minuto cinco.

Este resultado le permite a los "azulones" llegar a diez unidades para ocupar el décimo segundo puesto, en tanto los de San Sebastián se quedaron con 13 puntos en el quinto lugar.

Por su parte, Osasuna vino de atrás para imponerse 2-1 a Villarreal, con goles de los argentinos Facundo Roncaglia al minuto 46 y Ezequiel Avila al 79; Pau Francisco Torres adelantó a los de la Comunidad Valenciana al cinco.

Con este triunfo los de Pamplona sumaron once puntos para estar en el lugar once, mientras el "Submarino Amarillo" se quedó con once unidades en el noveno escalón.

Más resultados:

Osasuna 2-1 Villarreal

Mallorca 2-0 Espanyol

Celta de Vigo 1-0 Athletic de Bilbao

Valladolid 0-0 Atlético de Madrid