Barkley defiende a Drew Brees

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reacciones provocadas por las declaraciones de Drew Brees en torno al respeto a la bandera y las protestas raciales hicieron pensar que no habría quien se pusiera de su lado; sin embargo, hay otros en la élite del deporte que no lo han apedreado.

Uno de ellos es Charles Barkley, leyenda de la NBA, quien manifestó su desacuerdo con la ola de ataques que el quarterback ha recibido, aun después de disculparse por sus palabras.

"Quiero dejarlo en claro; no me gustó lo que dijo, pero la hostilidad, animosidad y odio que recibió en las últimas 24 horas fue demasiado. Cometió un error, pero hemos llegado al punto como sociedad en el que todos en redes sociales se creen dios y jueces", consideró en el programa NBA on TNT.

La muerte de George Floyd ha dejado ver el lado más radical de muchas personas, y así se interpretó la reacción del pasador de los Saints, pero el doble campeón olímpico pidió que se recuerde también lo que ha hecho por su comunidad.

"Drew Brees ha hecho un trabajo increíble durante su vida en Nueva Orleans y no estoy hablando de futbol americano", finalizó.