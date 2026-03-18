Barrales Jr. conquista la NASCAR Challenge

El piloto potosino Víctor Barrales Jr. tuvo un arranque perfecto en la temporada 2026 al quedarse con la victoria en la primera carrera de la NASCAR Challenge Series, disputada en el Súper Óvalo Potosino.

Al volante del auto número 39, respaldado por Osito Poki y el equipo ANVI Motorsports, Barrales Jr. celebró su triunfo con el tradicional festejo de quema de neumáticos frente a la afición potosina, compartiendo la victoria con todo su equipo tras una carrera intensa.

El piloto local logró imponerse en una competencia complicada, especialmente en los giros finales, donde el tráfico de autos fue uno de los factores determinantes para definir el resultado.

"Sin duda fue una carrera muy complicada y más al final, donde el tráfico fue un tema muy importante. Es una gran forma de iniciar la temporada con una victoria y agradezco al equipo que me dio un excelente auto y todo el trabajo que se realizó durante el fin de semana", señaló el piloto tras bajar del coche ganador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Barrales Jr. también destacó que logró este triunfo con apoyo limitado de patrocinadores, por lo que espera que este resultado ayude a atraer nuevas marcas que respalden su proyecto deportivo en las próximas fechas del campeonato.