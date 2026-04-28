Barre el Thunder la serie ante Suns

Chicago, E.U.- Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes 4-0 la serie de primera ronda de los ´playoffs´ del Oeste de la NBA con un 122-131 en el campo de los Phoenix Suns y esperan en segunda ronda con toda probabilidad a Los Ángeles Lakers, que mandan 3-1 en la eliminatoria contra los Houston Rockets.

Los vigentes campeones superaron la primera ronda por la vía rápida. No desperdiciaron la primera bola de partido este lunes en el Mortgage Matchup Center de Phoenix y cerraron una serie dominada con asombrosa autoridad.

Es el tercer año consecutivo en el que los Thunder superan la primera ronda con un 4-0. El curso pasado arrollaron a los Memphis Grizzlies y el anterior, a los New Orleans Pelicans.

El MVP Shai Gilgeous Alexander llevó de la mano a los Thunder con 31 puntos (10 de 17 en tiros de campo) y ocho asistencias, apoyado por 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.

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Ajay Mitchell contribuyó con 22 puntos y Isaiah Hartenstein aportó 18 para unos Thunder que lanzaron con un 54 % de acierto en tiros de campo y con un 50 % en triples (17 de 34).

No dieron opción a los Suns, un equipo que llegó a la primera ronda de los ´playoffs´ tras jugar dos partidos del ´play-in´.

Los Suns también estuvieron por arriba del 50 % en tiros (48 de 90). Devin Booker fue el líder anotador con 24 puntos, Jalen Green y Dillon Brooks metieron 23 cada uno y Collin Gillespie anotó 20.