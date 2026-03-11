logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Fotogalería

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barsa salva empate ante el Newcastle

Lamine Yamal igualó el partido por medio de un penalti al minuto 96´

Por Agencias

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Barsa salva empate ante el Newcastle

El Barcelona empató 1-1 con Newcastle de visitante en partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League en St. James´ Park.

Harvey Barnes fue el autor del primer gol del encuentro y Lamine Yamal se encargó de igualar en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

El cuadro español volvió a mostrar la cara de irregularidad que en ocasiones ha presentado en la temporada, esto a pesar de contar con R aphinha, Lewandowski y Lamine como titulares.

Los Magpies, sin su mejor hombre de inicio como Anthony Gordon, fue mejor, generó más acciones de peligro y tuvo Joan García que emplearse a fondo al menos en una ocasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el segundo tiempo hubo chispazos del Barcelona con la entrada de Marcus Rashford, pero poco pudo hacer para intentar abrir el marcador en suelo inglés.

El gol llegó al minuto 86, un centro de Jacob Murphy, sumado a una mala acción defensiva de Raphinha, dejó a Barnes solo para rematar y poner el 1-0. El empate fue por la vía penal, al 95´, por falta sobre Dani Olmo que hizo efectivo Lamine Yamal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México
Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

Embajador de Irán propone cambiar partidos del mundial a México

SLP

El Universal

El diplomático iraní destacó la resistencia del pueblo y pidió apoyo al gobierno mexicano para mantenerse del lado de la verdad.

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid
Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

Antonin Kinsky sustituido tras errores en partido contra Atlético Madrid

SLP

AP

Guglielmo Vicario ingresó en reemplazo de Kinsky, quien salió visiblemente afectado tras los errores.

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid
Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

Mbappé no entrena por lesión de rodilla en Real Madrid

SLP

AP

La lesión de Mbappé se suma a otras bajas importantes en Real Madrid antes del partido contra City.

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial
México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

México otorga visas a jugadores de Irak para repechaje Mundial

SLP

AP

El equipo de Irak enfrenta dificultades por cierre del espacio aéreo y guerra en Irán.