Barsa salva empate ante el Newcastle

El Barcelona empató 1-1 con Newcastle de visitante en partido de Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League en St. James´ Park.

Harvey Barnes fue el autor del primer gol del encuentro y Lamine Yamal se encargó de igualar en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

El cuadro español volvió a mostrar la cara de irregularidad que en ocasiones ha presentado en la temporada, esto a pesar de contar con R aphinha, Lewandowski y Lamine como titulares.

Los Magpies, sin su mejor hombre de inicio como Anthony Gordon, fue mejor, generó más acciones de peligro y tuvo Joan García que emplearse a fondo al menos en una ocasión.

En el segundo tiempo hubo chispazos del Barcelona con la entrada de Marcus Rashford, pero poco pudo hacer para intentar abrir el marcador en suelo inglés.

El gol llegó al minuto 86, un centro de Jacob Murphy, sumado a una mala acción defensiva de Raphinha, dejó a Barnes solo para rematar y poner el 1-0. El empate fue por la vía penal, al 95´, por falta sobre Dani Olmo que hizo efectivo Lamine Yamal.