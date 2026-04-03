Barsa y Atlético chocan en Liga

MADRID.- Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en La Liga este fin de semana como anticipo de su serie en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Será el primero de tres partidos entre Barcelona y Atlético en 10 días. Los rivales españoles se medirán cinco veces en menos de dos meses. También se enfrentaron en las semifinales de la Copa del Rey en febrero y marzo, cuando el Atlético avanzó a la final por 4-3 en el global.

Los partidos de la Liga de Campeones serán el miércoles en Barcelona y el 14 de abril en Madrid. El Barcelona busca llegar a las semifinales de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva y el Atlético intenta volver a estar entre los últimos cuatro por primera vez desde 2017.

El duelo de liga del sábado tendrá al Barcelona intentando mantenerse al menos cuatro puntos por delante del Real Madrid en la cima, mientras que el Atlético —que está 16 puntos detrás del Barcelona— buscará recuperar el tercer puesto superando al Villarreal. El Atlético está a un punto del Villarreal.

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El Real Madrid visita antes el sábado al Mallorca, amenazado por el descenso. El Real venció 3-2 al Atlético en casa en el último partido entre ambos antes del parón internacional.

Otros enfrentamientos

El Real Betis recibe el sábado al Espanyol, que aún no ha ganado en 12 partidos este año.

El Sevilla despidió al entrenador Matías Almeyda antes del parón internacional y visita el domingo al Oviedo, colista. El Sevilla ha ganado solo uno de sus últimos ocho partidos.

Fuera de acción

El Barcelona enfrentará al Atlético sin el delantero Raphinha, quien estará de baja alrededor de cinco semanas tras lesionarse el isquiotibial derecho mientras jugaba con Brasil en un amistoso contra Francia.

Raphinha anotó dos goles en la goleada 7-2 del Barcelona sobre el Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y se prevé que se pierda ambos encuentros contra el Atlético en cuartos.

Jugadores a seguir

Los delanteros del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinícius Júnior se enfrentaron en el amistoso Brasil-Francia durante el parón. Mbappé, líder goleador de La Liga, marcó una vez en la victoria 2-1 de Francia sobre Brasil, un resultado que ayudó a devolver al conjunto francés al primer puesto del ranking de la FIFA.

Vinícius no pudo marcar y fue criticado por muchos por su actuación deslucida con Brasil. Anotó dos goles con el Madrid contra el Atlético en el derbi antes del parón.

Fuera del campo

La estrella del Barcelona Lamine Yamal viene de un partido difícil con España después de que aficionados españoles corearan repetidamente cánticos antimusulmanes durante el amistoso contra Egipto el martes en Barcelona.

Yamal, que es musulmán, difundió un comunicado el miércoles en el que afirmó que los cánticos de los aficionados en el RCDE Stadium fueron irrespetuosos e intolerables. Señaló que no importaba que los cánticos no estuvieran dirigidos a él personalmente.

Yamal escribió en Instagram: "Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a quienes cantan estas cosas: usar una religión como burla en el campo los hace parecer ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutar y animar, no para faltarle el respeto a la gente por quién es o en qué cree".