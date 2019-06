Barty frena a Anisimova en Francia y va por el título

PARÍS.- Ash Barty se recuperó tras perder el primer set y puso fin a la notable campaña de la adolescente Amanda Anisimova en el Abierto de Francia con un triunfo el viernes 6-7 (4), 6-3, 6-3 que le instaló en su primera final de Grand Slam.

Barty, una australiana de 23 años de edad que se alejó del tenis durante casi dos años para jugar cricket, se las verá contra otra adolescente por el título el sábado: la checa Marketa Vondrousova, de 19 años.

"Orgullosa de la manera cómo he peleado y pude meterme otra vez en el partido", dijo Barty, octava cabeza de serie en París. "He tenido una trayectoria increíble. Me muero de ganas para ver el desenlace mañana".

Vondrousova también alcanzó su primera final en un grande al eliminar 7-5, 7-6 (2) a la británica Johanna Konta, 26ta cabeza de serie. Vondrousova, sin preclasificación, sigue sin ceder sets en el torneo y podría convertirse en la primera adolescente que se corona campeona del Abierto de Francia desde Iva Majoli en 1997.

Ambos partidos tuvieron giros radicales en cuanto a dominio. El más llamativo se dio en el duelo entre Barty y Anisimova, la estadounidense de 17 años y 51 del ranking que llegó a esta instancia sin haber perdido un solo parcial.