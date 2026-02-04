Basketball SLP es tercer lugar

El equipo Basketball San Luis Potosí, en su categoría 2018, tuvo una sobresaliente actuación en la Copa Nacional de Clubes Peperami 2026, celebrada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde consiguió un destacado tercer lugar a nivel nacional, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del certamen.

Durante el torneo, el representativo potosino se midió ante clubes provenientes de distintos estados de la República, enfrentando a equipos de ciudades como Torreón, Durango, Saltillo, Querétaro y otros municipios de Coahuila, en una competencia de alto nivel y gran exigencia deportiva.

La participación del conjunto potosino se caracterizó por su entrega, disciplina y buen funcionamiento colectivo, factores que les permitieron avanzar en la competencia y subir al podio nacional, dejando en alto el nombre de San Luis Potosí.

Este resultado es reflejo del sólido trabajo de formación que se realiza en las categorías infantiles y juveniles, confirmando el surgimiento de una nueva cantera de talentos en el estado, la cual augura un futuro prometedor y altamente competitivo para el baloncesto potosino.

