logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Basketball SLP es tercer lugar

La quinteta potosina brilló en la Copa Nacional de Clubes Peperami 2026

Por Romario Ventura

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Basketball SLP es tercer lugar

El equipo Basketball San Luis Potosí, en su categoría 2018, tuvo una sobresaliente actuación en la Copa Nacional de Clubes Peperami 2026, celebrada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde consiguió un destacado tercer lugar a nivel nacional, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del certamen.

Durante el torneo, el representativo potosino se midió ante clubes provenientes de distintos estados de la República, enfrentando a equipos de ciudades como Torreón, Durango, Saltillo, Querétaro y otros municipios de Coahuila, en una competencia de alto nivel y gran exigencia deportiva.

La participación del conjunto potosino se caracterizó por su entrega, disciplina y buen funcionamiento colectivo, factores que les permitieron avanzar en la competencia y subir al podio nacional, dejando en alto el nombre de San Luis Potosí.

Este resultado es reflejo del sólido trabajo de formación que se realiza en las categorías infantiles y juveniles, confirmando el surgimiento de una nueva cantera de talentos en el estado, la cual augura un futuro prometedor y altamente competitivo para el baloncesto potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México

    Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México

    SLP

    El Universal

    La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.

    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular

    Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular

    SLP

    AP

    El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.

    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX

    Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX

    SLP

    El Universal

    El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.

    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete
    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete

    Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras vencer a Albacete

    SLP

    AP

    El entrenador Hansi Flick lidera al Barcelona hacia las semifinales de la Copa del Rey con una actuación destacada.