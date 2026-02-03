Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — Bayer Leverkusen alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva tras vencer el martes 3-0 a St. Pauli.

Martin Terrier anotó desde el borde del área a los 32 minutos, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja a los 63 y Jonas Hofmann añadió el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.

Leverkusen conquistó la copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, y perdió en las semifinales la temporada pasada.

El campeón defensor Stuttgart visita al Holstein Kiel de la segunda división en el segundo cuarto de final el miércoles.

Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.