logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli

El campeón defensor Stuttgart se prepara para enfrentar a Holstein Kiel en la Copa de Alemania tras la victoria de Bayer Leverkusen. Descubre los próximos enfrentamientos de la competición.

Por AP

Febrero 03, 2026 05:23 p.m.
A
Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli

LEVERKUSEN, Alemania (AP) — Bayer Leverkusen alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania por tercera temporada consecutiva tras vencer el martes 3-0 a St. Pauli.

Martin Terrier anotó desde el borde del área a los 32 minutos, Patrik Schick remató de volea al segundo palo para duplicar la ventaja a los 63 y Jonas Hofmann añadió el tercero tras un contraataque en el tiempo de descuento.

Leverkusen conquistó la copa en la temporada 2023-24 como parte de su marcha invicta en la campaña alemana, y perdió en las semifinales la temporada pasada.

El campeón defensor Stuttgart visita al Holstein Kiel de la segunda división en el segundo cuarto de final el miércoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los otros dos son la próxima semana: Hertha Berlín de segunda división contra Friburgo y Bayern Múnich frente a Leipzig.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli
Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli

Bayer Leverkusen avanza a semifinales de la Copa de Alemania con victoria sobre St. Pauli

SLP

AP

El campeón defensor Stuttgart se prepara para enfrentar a Holstein Kiel en la Copa de Alemania tras la victoria de Bayer Leverkusen. Descubre los próximos enfrentamientos de la competición.

El Barça vence a Albacete con goles de Yamal y Araujo
El Barça vence a Albacete con goles de Yamal y Araujo

El Barça vence a Albacete con goles de Yamal y Araujo

SLP

PULSO

Selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey

Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia
Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia

Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia

SLP

El Universal

Con esto, el Cruz Azul suma otra baja

Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver a clubes mexicanos
Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver a clubes mexicanos

Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver a clubes mexicanos

SLP

El Universal

Los equipos mexicanos se enfrentan a rivales internacionales en busca de la victoria. ¡Sigue la cobertura en vivo!