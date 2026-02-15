Bayern despacha a Werder Bremen

BERLIN.- Quinientos goles. La estrella de Inglaterra Harry Kane anotó el sábado dos goles para Bayern Múnich —incluido su 100vo penalti convertido— para llevar su cuenta de carrera a 500 entre club y selección, según el proveedor de estadísticas Opta.

El doblete de Kane ayudó al Bayern a mantener su ventaja de seis puntos en la Bundesliga con una victoria 3-0 en la cancha del Werder Bremen, amenazado por el descenso.

Kane dijo que solo se enteró de su logro después del partido.

"Fue agradable. Obviamente es un logro del que estar orgulloso llegar a 500 goles. Es mucho trabajo duro, mucho sacrificio, así que es agradable alcanzarlo. Pero como siempre, se trata del siguiente", dijo Kane al canal Dazn. "Así que lo más importante hoy es la victoria, la portería a cero".

El primer gol de Kane fue cuando tenía 17 años, jugando para Leyton Orient contra Sheffield Wednesday en la tercera división de Inglaterra en enero de 2011 .

Marcó los goles del sábado en la primera parte . El primero fue de penalti en el minuto 22, después de que Lennart Karl fuera derribado. El segundo llegó cuatro minutos más tarde con un disparo seco que pegó en el poste y entró, desde fuera del área, para su 26 .º gol liguero de la temporada.

Kane necesitó 743 partidos para llegar a 500 goles. El delantero de 32 años tiene 78 goles en 112 partidos con Inglaterra.

Leon Goretzka, en una inusual titularidad en su última temporada en el Bayern, anotó el tercer gol en el 70.

"Marcamos en el momento perfecto y liquidamos el partido", dijo Kane.

El portero del Bayern, Manuel Neuer, salió al descanso, al parecer como medida de precaución, por una leve molestia en el gemelo. Jonas Urbig ocupó su lugar para la segunda parte.

La victoria del Bayern hace que sea muy poco probable que el equipo sea alcanzado por Borussia Dortmund cuando los dos rivales se enfrenten dentro de dos semanas. La diferencia de goles del Bayern es muy superior.