Bayern golea con un póker de Lewandowski y el City se asegura el liderato con un "gris" empate

El Manchester City se aseguró el liderato del grupo C con un "gris" empate ante el Shakhtar mientras que el Bayern Múnich, ya con el pase asegurado, se dio un festín en el campo del Estrella Roja (0-6) con un póker del polaco Robert Lewandowski en un cuarto de hora.



Con el resultado, el Bayern también se aseguró matemáticamente el primer lugar de su grupo en la Liga de Campeones.

Por primera vez desde su llegada al banquillo, el entrenador del Bayern, Hansi Flick, hizo rotaciones importantes al dejar como suplentes a jugadores clave en los partidos anteriores como Joshua Kimmich, Thomas Müller y Serge Gnabry, y en Múnich, con licencia de paternidad, a David Alaba.

Flick apostó por un doble pivote por delante de la defensa, formado por Leo Goretzka y Corentin Tolisso, Alaba fue reemplazado en el centro de la zaga por Jerome Boateng, Müller en la media punta por Thiago Alcántara y Gnabry en la banda derecha por Kingsley Coman.

En el minuto 14, un cabezazo de Goretzka, a centro de Philippe Coutinho desde la derecha, puso con ventaja al Bayern.

La fiesta de Lewandowski no llegó hasta el segundo tiempo. Todo empezó con un penalti, convertido en el minuto 53 tras una mano de Degenek dentro del área.

En el minuto 60, Lewandowski marcó el tercero del Bayern y el segundo en su cuenta personal desde corta distancia después de que Tolisso bajara de cabeza un centro de Coutinho.

El cuarto lo hizo de cabeza, en el 64, a centro desde la derecha de Benjamin Pavard, y el quinto en el 67 con un remate dentro del área tras una pared con Tolisso.

Después Flick movió el banquillo para dar descanso a Lewandowski y a Javi Martínez, y entraron Müller y Kimmich.

En el minuto 89, Tolisso, a pase de Ivan Perisic, que había entrado por Coutinho, puso la guinda al marcar el sexto.

El Manchester City se aseguró concluir la primera fase de la Liga de Campeones como líder del grupo C, pese a no ser capaz de pasar este martes en casa del empate (1-1) con el Shakhtar Donetsk, en un encuentro en el que el dominio del conjunto inglés no fue suficiente para contrarrestar la velocidad del brasileño Teté, que guió a su equipo a la conquista de un valioso punto.