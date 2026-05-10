logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Fotogalería

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bayern saca victoria ante el Wolfsburg

Por AP

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Bayern saca victoria ante el Wolfsburg

La notable racha de conversiones de penal de Harry Kane en la Bundesliga terminó en 24 después de que el delantero del Bayern Múnich fallara por primera vez el sábado, mientras que el Leipzig aseguró su regreso a la Liga de Campeones.

Kane se dispuso a lanzar el penal con el marcador 0-0 ante Wolfsburg después de que su compañero Michael Olise fuera derribado por el defensor Konstantinos Koulierakis.

Kane pareció resbalar ligeramente al acercarse al balón y su disparo se fue desviado del poste derecho.

Aun así, el Bayern logró ganar 1-0 en su penúltimo partido de la Bundesliga de la temporada, pero necesitó un espectacular gol con efecto que pegó en la parte inferior del travesaño de Olise, y que Mattias Svanberg, del Wolfsburg, estrellara el balón en el larguero a los 89 minutos con solo el portero por batir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Kane no había fallado un penal en la Bundesliga desde que se unió al Bayern en 2023, con 10 de sus 24 anotados solo esta temporada.

En todas las competiciones, Kane no logró convertir tres penales para el Bayern esta temporada. Uno lo atajó Florian Stritzel, del Wehen Wiesbaden de tercera división, en la Copa de Alemania y Kane estrelló el balón en el travesaño ante el Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Leo Messi guía al Inter Miami a triunfo 4-2 en Toronto
    Leo Messi guía al Inter Miami a triunfo 4-2 en Toronto

    Leo Messi guía al Inter Miami a triunfo 4-2 en Toronto

    SLP

    EFE

    El Inter Miami rompió racha negativa y sumó tres puntos en la MLS con Messi como figura.

    Ignacio Garibay abre puerta grande en novillada de Valencia
    Ignacio Garibay abre puerta grande en novillada de Valencia

    Ignacio Garibay abre puerta grande en novillada de Valencia

    SLP

    EFE

    Ignacio Garibay destacó con dos orejas pese a la falta de casta de los novillos de Chamaco.

    Sebastián García logra oro histórico en China
    Sebastián García logra oro histórico en China

    Sebastián García logra oro histórico en China

    SLP

    El Universal

    El coahuilense de 23 años logró la primera medalla de oro individual para México en el serial World Archery

    JC Chávez y Jorge Arce superan la báscula en Puebla
    JC Chávez y Jorge Arce superan la báscula en Puebla

    JC Chávez y Jorge Arce superan la báscula en Puebla

    SLP

    El Universal

    Los recursos recaudados serán destinados a la construcción de un centro contra adicciones