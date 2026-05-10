Bayern saca victoria ante el Wolfsburg

La notable racha de conversiones de penal de Harry Kane en la Bundesliga terminó en 24 después de que el delantero del Bayern Múnich fallara por primera vez el sábado, mientras que el Leipzig aseguró su regreso a la Liga de Campeones.

Kane se dispuso a lanzar el penal con el marcador 0-0 ante Wolfsburg después de que su compañero Michael Olise fuera derribado por el defensor Konstantinos Koulierakis.

Kane pareció resbalar ligeramente al acercarse al balón y su disparo se fue desviado del poste derecho.

Aun así, el Bayern logró ganar 1-0 en su penúltimo partido de la Bundesliga de la temporada, pero necesitó un espectacular gol con efecto que pegó en la parte inferior del travesaño de Olise, y que Mattias Svanberg, del Wolfsburg, estrellara el balón en el larguero a los 89 minutos con solo el portero por batir.

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Kane no había fallado un penal en la Bundesliga desde que se unió al Bayern en 2023, con 10 de sus 24 anotados solo esta temporada.

En todas las competiciones, Kane no logró convertir tres penales para el Bayern esta temporada. Uno lo atajó Florian Stritzel, del Wehen Wiesbaden de tercera división, en la Copa de Alemania y Kane estrelló el balón en el travesaño ante el Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones.