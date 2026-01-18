Bayern supera susto y vapulea al Leipzig

Justo cuando parecía que Leipzig podría ser el equipo que propinase a Bayern Munich su primera derrota en la Bundesliga esta temporada, el conjunto bávaro encontró una marcha extra.

El Bayern anotó cinco goles en 38 minutos de la segunda mitad para aplastar el sábado 5-1 a Leipzig tras ir al descanso en desventaja por primera vez en la liga alemana esta temporada.

Harry Kane marcó su 21º gol en la Bundesliga en lo que podría ser una temporada récord, pero fue una tarea con cinco anotadores diferentes. El arquero Manuel Neuer también se destacó con atajadas cruciales mientras crecen las conjeturas sobre si Bayern extenderá el contrato del jugador de 39 años.

Jürgen Klopp, observando en su capacidad como jefe de fútbol global de Red Bull, se mostró complacido cuando el delantero brasileño Rómulo empujó al fondo de la red el centro de David Raum para adelantar a Leipzig en un dominante primer tiempo que acabó en desperdicio.

Los errores de Leipzig reflotaron a los visitantes. A los 50 minutos, Dayot Upamecano le ganó la posesión a Christoph Baumgartner y jugó para que Serge Gnabry anotara. Después, Ridle Baku se resbaló al intentar interceptar un centro, dejando a Kane con un remate a placer a los 67.

El Bayern acabó dándose un festín. Jonathan Tah (83), Aleksandar Pavlovic (85) y Michael Olise (88) facturaron los otros goles.

Para rematar, el mediocampista ofensivo Jamal Musiala salió del banco al final para su primer partido desde julio cuando se fracturó la pierna izquierda en la Copa Mundial de Clubes, y celebró con los fanáticos del Bayern después del pitido final.