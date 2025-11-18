Bélgica derrota a Francia en la Copa Davis con Zizou Bergs como figura destacada

BOLOGNA, Italia (AP) — Zizou Bergs venció a Arthur Rinderknech 6-3, 7-6 (4) para llevar a Bélgica a las semifinales de la Copa Davis con una ventaja inalcanzable el martes de 2-0 sobre Francia, campeona en diez ocasiones.

Bélgica había perdido sus últimos cuatro encuentros con Francia, incluyendo la final de 2017. Enfrentará a la número 1, Italia, o Austria el viernes. Los últimos dos cuartos de final se llevarán a cabo el jueves, incluyendo a la número 2, Alemania, contra Argentina, y España contra la República Checa, cabeza de serie número cuatro.

Bergs estuvo en control durante todo el partido y selló el encuentro con un magnífico golpe de derecha ganador por la línea.

Anteriormente, Raphael Collignon remontó para vencer a Corentin Moutet 2-6, 7-5, 7-5 para darle a Bélgica una ventaja de 1-0. Las series se juegan al mejor de tres partidos: dos individuales y uno de dobles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambas naciones regresan a esta etapa de la competición por equipos desde que fue renovada en 2019. La edición de Bologna es la sexta edición del evento que se decide en un sitio neutral.

Moutet jugó un tenis sólido hasta el duodécimo juego del segundo set, cuando cometió dos dobles faltas y falló un punto fácil en la red tras intentar un golpe entre las piernas, perdiendo su servicio mientras Collignon forzaba un desempate.

Un escenario similar se desarrolló en el tercer set cuando Collignon logró el quiebre decisivo en el juego final.

"Fue un partido loco", dijo Collignon.

España está sin el mejor clasificado Carlos Alcaraz, quien se retiró más temprano el martes debido a una lesión en el tendón de la corva.