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Bélgica y Senegal quieren su pase a 8avos. de final

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Bélgica y Senegal quieren su pase a 8avos. de final
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      Habrá un baile más para la "Generación Dorada" de Bélgica en su último Mundial.

      El portero Thibaut Courtois (34), el mediocampista Kevin De Bruyne (35) y delantero Romelu Lukaku (33) chocarán contra Senegal, el último de los ocho mejores terceros en avanzar a dieciseisavos.

      "Sabemos que será un partido duro. Senegal tiene muchos jugadores de primer nivel, y el entrenador (Pape Thiaw) también lo es", valoró Lukaku, autor de un gol para la victoria ante Nueva Zelanda. "Creo que el encuentro está para cualquiera. De verdad no deberíamos subestimarlos".

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