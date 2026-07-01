Bélgica y Senegal quieren su pase a 8avos. de final

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Habrá un baile más para la "Generación Dorada" de Bélgica en su último Mundial.

El portero Thibaut Courtois (34), el mediocampista Kevin De Bruyne (35) y delantero Romelu Lukaku (33) chocarán contra Senegal, el último de los ocho mejores terceros en avanzar a dieciseisavos.

"Sabemos que será un partido duro. Senegal tiene muchos jugadores de primer nivel, y el entrenador (Pape Thiaw) también lo es", valoró Lukaku, autor de un gol para la victoria ante Nueva Zelanda. "Creo que el encuentro está para cualquiera. De verdad no deberíamos subestimarlos".