Belichick evita preguntas sobre Brady tras eliminación de Patriots

Este domingo, a la mañana siguiente de la eliminación de Playoffs, el head coach de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichick volvió a no decir nada acerca del futuro de la organización y su quarterback Tom Brady.

Con su habitual gesto de ventrílocuo en el cual apenas se nota que abra los labios, Belichick dijo: "Ciertamente no voy a lidiar con eso ahora".

Brady se convierte en agente libre el 18 de marzo del año corriente, por lo que su futuro es incierto y aunque al pasador más ganador en la era de los Super Bowls le gustaría jugar hasta los 45 años, su lugar tal vez ya no sea en Nueva Inglaterra.

"Ciertamente, Tom [Brady] es una figura icónica en esta organización. Nadie respeta a Tom más que yo", declaró Belichick.

La idea de Brady con otro uniforme todavía parece descabellada, pero después del partido del sábado indicó que es "poco probable" que se retire. No es imposible imaginar un escenario en el que quiera un acuerdo de varios años y los Patriots no quieran comprometerse con un mariscal de campo de 43 años.

La derrota ante los Titans de Tennessee rompe la racha de los Patriots de ocho apariciones consecutivas en el Campeonato de la Conferencia, que fue la más larga en la historia de la NFL.