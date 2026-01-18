Benavides triunfa en el Rally Dakar

YANBU.- El argentino Luciano Benavides capitalizó un error de navegación de Ricky Brabec a minutos del final del Rally Dakar para ganar de manera sensacional el título de motos el sábado por dos segundos, el margen más pequeño de la historia.

Mientras tanto, Nasser Al-Attiyah no parpadeó para atrapar su sexto título de autos en la 13ª y última etapa, una carrera a toda velocidad de 105 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo hasta Yanbu.

Brabec se dirigía a toda velocidad hacia su tercera victoria en el Dakar. Mientras que la KTM de Benavides era más rápida en tiempo real, la Honda de Brabec acumulaba bonificaciones de tiempo por marcar el paso y extendía su ventaja nocturna de 3 minutos y 20 segundos.

Luego, a siete kilómetros de la meta, Brabec tomó un giro equivocado. Benavides no lo hizo. Vio un faro dar la vuelta y se detuvo para ver quién era. Cuando se dio cuenta de que era Brabec, Benavides supo que lo "casi imposible" era posible.

"Vi la oportunidad y la tomé", dijo el argentino de 30 años. "Me sentí listo todo el día. Le dije a todos al inicio de la etapa ´Este Dakar es para mí´".

Benavides terminó segundo en la etapa detrás de su compañero de equipo Edgar Canet, quien ganó su tercera etapa de este Dakar. Cuando el estadounidense Brabec llegó 3:22 detrás de Benavides, el equipo del argentino lo levantó en sus hombros y gritó su nombre.

"Es irreal", dijo Benavides. "Dos segundos después de dos semanas y casi 8.000 kilómetros es algo difícil de entender".

El margen más cercano anterior fue de 43 segundos por el hermano mayor de Luciano, Kevin. Esa fue otra remontada impresionante. Kevin comenzó la etapa final de 2023 con un retraso de 12 segundos y ganó su segundo título de motos.