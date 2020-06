Benéfico cancelar Nal. de Atletismo

"El hecho de que se hayan cancelados los diferentes campeonatos nacionales de atletismo para el presente año, no me desanimo, más bien, fue mejor, porque pude tener un poco de descanso, que necesitaba ya que este año fue muy pesado para mí".

Así lo dio a conocer la atleta juvenil Lorena Itzel Rangel Batres, quien debido a esta pandemia del COVID-19, se ha visto relegada a entrenamientos caseros o platicas virtuales para sobrellevarla, luego de que no se puede entrenar en las instalaciones adecuadas para sus pruebas.

Como se dio a conocer en su momento, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo dio a conocer la cancelación de todos sus campeonatos nacionales, entre ellos el de Primer Fuerza, y los juveniles Sub-20 y Sub.18, en donde estaba enfocada la atleta de San Luis Potosí.

Entrevistada vía telefónica, Lorenz Itzel mencionó "Este 2020 se fue muy rápido, y no me fui muy bien que digamos, creo que no estaba teniendo el suficiente descanso y me estaba sintiendo muy presionada por todo, y con la pandemia y la cancelación de los nacionales, fue un alivio para mí, para tomar un respiro y bajar un poco sobre el ritmo que estaba llevando".