Bernabé Magaña se despide de Pumas

Los Pumas tienen otra baja para el torneo Apertura 2019. Como tercer portero ya no contarán con Bernabé Magaña.

El guardameta, que el semestre pasado quedó totalmente relegado del primer equipo y bajo la sombra de Alfredo Saldívar y Miguel Fraga, no le fue renovado su contrato con Club Universidad.

"Me costó tanto decir adiós. Es hora de tomar un nuevo camino. Me despido de México que me dio tanto, gracias Pumas por cumplir mi sueño", señaló Magaña en sus redes sociales.

"Berni", de origen estadounidense, apareció en el radar felino dentro de las categorías inferiores en 2010, donde fue escalando al primer equipo, pero siempre como relevo.

Su última participación fue en los cuartos de final de la CopaMX, cuando los felinos cayeron eliminados ante el Necaxa (1-2). "Gracias a toda la afición puma que nunca deja de apoyar, me permitieron vivir mi sueño como lo imaginé", se despidió el guardameta sin señalar cuál será su futuro inmediato en el futbol.

Magaña se une a la lista de bajas auriazules junto con el defensa español Alejandro Arribas y Carlos Rodríguez.