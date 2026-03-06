Bills adquieren al receptor DJ Moore
Llega a Buffalo bajo el mando de Joe Brady en un canje con los Bears
Los Bills de Buffalo acordaron adquirir al receptor abierto D.J. Moore de los Bears de Chicago el jueves, según dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento del canje.
Buffalo enviará a cambio a Chicago una selección de segunda ronda del draft de este año y una selección de quinta ronda, indicaron las fuentes que hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo puede oficializarse hasta el inicio del nuevo año de la liga el miércoles.
Moore viene de atrapar 50 pases para 682 yardas y seis touchdowns la temporada pasada, mientras los Bears llegaron a los playoffs en el primer año de Ben Johnson como entrenador. Había estado con ellos desde un canje en 2023 procedente de Carolina que le dio a los Panthers la selección número 1 y la oportunidad de elegir a Bryce Young, y preparó el terreno para que Chicago obtuviera a su quarterback franquicia, Caleb Williams.
Moore, que cumple 29 años en abril, suma 608 recepciones para 8.213 yardas y 41 touchdowns en ocho temporadas de la NFL desde que fue la 24ma selección del draft de 2018.
Se incorpora a los Bills bajo el nuevo entrenador Joe Brady, después de que el quarterback Josh Allen lanzó a un grupo rotativo de receptores. Solo la temporada pasada, Allen completó un pase a 16 compañeros distintos.
