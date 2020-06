Billy Álvarez da la cara y niega acusaciones

Por medio de un mensaje en video, dirigido a los cooperativistas de la Cruz Azul y al mismo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, Guillermo Álvarez, director de la cooperativa y presidente del club de futbol, negó tajantemente las acusaciones que se han hecho en su contra, y asegura que cooperará para que todas las acusaciones en su contra, se esclarezcan.

Esta es la primera vez que Billy Álvarez habla públicamente de las imputaciones que lo señalan de fraude y malversación de fondos, lo que provocó la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Me uno al enérgico rechazo de las afirmaciones y calumnias a las que hemos sido objeto en contra de nuestra querido cooperativa. Nuevamente la manipulación y difamación buscó alterar nuestra paz social, nuestras obligaciones y derechos económicos como trabajadores, generando una opinión mediática adversa, que bien podía haber alterado nuestro rumbo de éxito y desarrollo".

Agradeció la participación de las "autoridades, (y así) podremos deslindar cada una de esta responsabilidades. La acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica que afectó nuestro patrimonio y al de más de 10,500 familia que forman parte de nuestra cadena productiva".

La misión de la Cruz Azul, señaló: "Es contribuir al engrandecimiento de México, al desarrollo social, comunitario y empresarial y al reconocimiento del cooperativismo como trabajo de unión y esfuerzo en pro del bienestar".

Agradeció la participación de las autoridades, y aseguró que su trabajo, "deslindará todas y cada una de las imputaciones, porque sólo es la autoridad quien tiene la facultad de determinar responsabilidad o no. Por tal razón trabajaremos con absoluta confianza y disposición con ellas".

Afirmó que: "La Cruz Azul está fuerte, nuestro trabajos bien resguardados y asegurados. Me comprometo de la misma forma, que los mantendré informados, porque su tranquilidad es un derecho y obligación para la dirección general".