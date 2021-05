Billy Joe Saunders termina en el hospital

ARLINGTON.- El boxeador británico Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO´s) no sólo perdió el invicto la noche del sábado en el estadio AT&T, sino que terminó en el hospital.

El upper que Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO s) le conectó durante el octavo round de su pelea le provocó una fractura en el pómulo, por la que debió recibir atención médica profunda.

"No podía ver, hablé con Mark Tibbs (su entrenador) y dijo que no podía ver, no lo dejó salir. Billy peleó muy bien, pero ´Canelo´ es bastante fuerte, rompió su cuenca del ojo", describió el promotor Eddie Hearn. "Fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar".

No lo consiguió, porque el trinitrotolueno que el "Canelo" tiene en los puños le explotó en el rostro; tanto, que terminó en el hospital. Eso sí, está fuera de peligro.

TENDRÁ QUE SER OPERADO

La situación de Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO´s) es más complicada de lo que se pensaba.

Después de la revisión médica correspondiente, se diagnosticó que tiene varias fracturas cerca del ojo, por lo que será intervenido quirúrgicamente durante las próximas horas.